Вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer і Moderna виявилися вкрай ефективними в реальних умовах: цей показник у них на рівні 90%.

Про це повідомляє NBC News із посиланням на федеральний Центр із контролю і профілактики захворювань США.

Ці оптимістичні дані показало дослідження, проведене серед медиків і співробітників швидкої допомоги, які надають допомогу хворим з COVID-19.

Перша з двох доз вакцини запобігла 80% заражень, а друга – 90%. Обидва препарати вводяться у вигляді двох ін’єкцій з проміжком у кілька тижнів.

Як відомо, під час попередніх досліджень вакцина виробництва німецької біотехнологічної компанії BioNTech і американського фармгіганта Pfizer ефективна для 95% (94% – для людей від 65 років). Дві дози вакцини вводять внутрішньом'язово з інтервалом в 21 день.

А в листопаді минулого року американська компанія Moderna повідомила, що ефективність її вакцини проти COVID-19 становить 94%, а для запобігання тяжкого перебігу хвороби – 100%.