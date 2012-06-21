З 20 грудня 2020 року в Ізраїлі проводилася масова вакцинація від коронавірусу. Україна за цим показником відстала на два місяці. Для щеплень застосовувалася американо-німецька вакцина спільної розробки компаній Pfizer і BioNTech.

Група ізраїльських і американських лікарів опублікувала свої дані щодо ефективності цієї вакцини. Про це повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.

За результатами аналізу вакцинації в Ізраїлі лікарі вважають, що ефективність вакцини Pfizer становить 94% після застосування двох доз і 57% – при застосуванні однієї дози препарату. При цьому наголошується, що ефективність вакцини для запобігання тяжкого перебігу COVID-19 оцінюється в 92% випадків після двох доз і в 62% після однієї.

До групи спостереження і в контрольну групу дослідження вакцини входило приблизно по 596 тисяч осіб. Дослідники не повідомляють про можливі побічні ефекти від вакцинації.

Як уже повідомляв «Урядовий кур’єр», в Україні зареєстрували ще одну вакцину від коронавірусної інфекції. Про це повідомив заступник голови МОЗ країни, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Йдеться про препарат американської компанії Pfizer. Віктор Ляшко зазначив, що реєстрація відбулася напередодні, 22 лютого.