Екіпаж Crew Dragon взяв з собою на Міжнародну космічну станцію (МКС) іграшку Малюка Йоду, пише The Verge.
Іграшку-персонажа з серіалу «Мандалорець» можна побачити на кадрах з Crew Dragon під час польоту. NASA також оприлюднило відео, на якому астронавт Соїті Ногуті перейшов на МКС з Малюком Йодою.
Як зазначило видання, іграшка виконувала роль індикатора невагомості. У травні під час першого пілотованого польоту на Crew Dragon таким індикатором для астронавтів став плюшевий динозавр.
Crew Dragon в понеділок пристикувався до МКС. Корабель компанії SpaceX доставив на станцію астронавтів NASA Майкла Хопкінса, Віктора Гловера, Шеннон Уокер і представника Японського агентства аерокосмічних досліджень Соїті Ногуті.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»