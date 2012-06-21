Наші військові моряки зі складу екіпажів патрульних катерів класу «Айленд» найближчим часом вирушать для подальшого навчання в місті Балтимор, штат Мериленд, США. Під керівництвом американських інструкторів вони мають пройти 10-тижневий курс. Екіпажі працюватимуть на катерах під час виходів в акваторію Чесапікської затоки, що має вихід до Атлантичного океану, навчаться самостійно експлуатувати головні двигуни, дизель-генератори й допоміжні системи. На практиці перевірять роботи бортових систем, засобів навігації, зв’язку, бойових модулів та іншого катерного обладнання й технічних засобів американського виробництва, повідомляє пресслужба Міноборони.

Ідеться про екіпажі трьох катерів берегової охорони, які до кінця першого півріччя США додатково передадуть Україні. Нині катери проходять у США відповідне технічне обслуговування й доозброєння. В Україну техніка дістанеться морським шляхом. А майбутні екіпажі катерів класу «Айленд» уже пройшли попередню посилену підготовку в Україні.