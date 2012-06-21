Незвичний корисний флешмоб улаштували на площі Незалежності в Сумах майже 1000 місцевих школярів та з міста Лебедин і села Велика Чернеччина Сумського району. Вони представили кілька тисяч власноруч виготовлених сумок з екологічно чистих матеріалів, які могли придбати всі охочі за доступними цінами, — 20—30 гривень. Над виробами працювали переважно старшокласниці. Представниці сумської школи №7 представили аж 193 сумки.
Такі вироби швидко знаходили власників, адже, крім екологічності, були ексклюзивними. Особливо активно придбавали їх представниці прекрасної статі: з такою сумочкою можна відвідати не тільки магазин, а й вийти в місто. Намагалися не відставати і чоловіки.
Так учнівська молодь не тільки привернула увагу дорослих до питання пластикових пакетів, а й практичними діями ствердила важливість і можливість розв’язання цієї проблеми.