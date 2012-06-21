Морські свині, які входять до переліку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, вже понад 20 років вважаються критично вразливим видом.
Керівник програми Всесвітньої спадщини Міжнародного союзу охорони природи Пітер Шаді заявив, що каліфорнійські морські свині знаходяться на межі вимирання.
Як пояснив експерт, через нелегальний вилов цих тварин чисельність популяції скоротилася до десяти особин. Морські свині, які входять до переліку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, вже понад 20 років вважаються критично вразливим видом, проте браконьєрів це не зупиняє.
Крім того, на кількість популяції негативно впливають наслідки глобального потепління та зміна екологічних характеристик середовища, де перебувають тварини, йдеться в повідомленні на офіційному сайті Міжнародного союзу охорони природи.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ,
для «Урядового кур’єра»