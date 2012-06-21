Вчені з університету в Гельсінкі провели дослідження, в якому оцінили, як зміни клімату впливають на птахів. За пернатими спостерігали взимку і в період розмноження. З’ясувалося, що останній змінюється відповідно до глобальних кліматичних змін.

Як зазначає видання Eurekalert, швидше на глобальне потепління реагують зимуючі птахи. Дослідники запевняють, що такий феномен пояснюється їх більш осілим способом життя. До того ж багато хто з цих птахів здатні до міграції і в середині зими в разі посилення морозів. А ті птахи, що гніздяться навесні, навпаки, прив'язані до певного середовища, що не дозволяє їм змінити обстановку при різких змінах погоди.

Як повідомляє старший куратор Алексі Лехікоїнен з Фінського музею природної історії Луомус, у Фінляндії вже змінилися групи зимуючих птахів. За її словами, через збільшення середньої температури взимку кількість південних птахів серед тих, які залишаються зимувати в Фінляндії, зростає.

«Зміна клімату змінює спільноти птахів, так що чисельність південних видів збільшується, а чисельність північних видів скорочується», – заявив Лехікоїнен.

Крім своєї країни фіни спостерігали і за змінами в ще восьми країнах Європи, а також США і Канаді. І хоча набір даних охоплює понад 1200 видів птахів, результати для обох континентів були в основному схожими.

Лехікоїнен зазначає, що спостереження вели в цілому майже за трьома мільярдами птахів. За ними допомагали стежити орнітологи. Саме їх внесок на добровільних засадах дозволив зібрати дані для такого масштабного дослідження.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»