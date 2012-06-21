У неділю 9 червня близько 9 години в с. Збаржівка Вінницької області автомобіль «мерседес спринтер» з’їхав з проїзної частини у водойму й перекинувся. Через його загоряння було розгерметизовано частину ємностей з хімічними речовинами. Внаслідок цього близько тонни хімікатів потрапило у річку.
За повідомленням начальника управління екологічного контролю державної екологічної інспекції Центрального округу Олександра Познякова, у притоку річки Рось потрапив отрутохімікат нурал В. Екологи з’ясовують можливу зону ураження інсектицидом.
За даними поліції, хімікати було викрадено з одного із сільгосппідприємств на Вінниччині. Кримінальні провадження відкрито за статтями про крадіжку й порушення правил охорони вод. Поліція просить населення тимчасово не ловити рибу, не купатися і не пасти худобу в басейні річки Рось. Вона протікає територією кількох областей: Вінницької, Київської, Черкаської. Права притока Дніпра.
Автомобіль без номерних знаків підняли на поверхню. Піднято й каністри з хімічними речовинами.
Корсунь-Шевченківська райдержадміністрація, районна та міська ради звернулися до населення і наполегливо рекомендували не купатися в річці Рось, не напувати з водойми худобу, не виганяти домашніх птахів на річку, не рибалити.
В Умані, яка одержує питну воду з Росі, повідомив Уманьводоканал, водопостачання припиняти не планують. Уманцям, ідеться в повідомленні, не слід панікувати й робити масові запаси, адже водопостачання міста здійснюють у звичному режимі.
Припинено роботу Білоцерківської насосно-фільтрувальної станції, тому водопостачання в Умані та Білій Церкві здійснюють тільки з резервних резервуарів.
Пресслужба ДСНС повідомляє, що станом на ранок 10 червня водопостачання Умані було з резервних резервуарів. Запасу води вистачить на три доби. У Білій Церкві створено запас на добу, подачу води було призупинено. Населення забезпечують водою за рахунок підвезення та наявних бюветів і колонок.
Лабораторії двох міст працюють у посиленому режимі й щогодини контролюють показники якості води.
PS. «Щойно отримав інформацію від Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС. Наразі небезпеки для питного водопостачання міст, які здійснюють водозабезпечення з річки Рось, немає. Міські водоканали можуть працювати у штатному режимі», — повідомив Володимир Гройсман.