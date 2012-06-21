Всесвітній екологічний флешмоб Trashtag Challenge набирає обертів на Черкащині. Ініціативна молодь долучилася до акції, в межах якої активісти не лише прибрали засмічені території, а й посадили понад півтисячі кущів троянд і фруктових дерев. У Черкасах небайдужі городяни вийшли на дніпровську набережну і прибрали її від сміття. Три години у боротьбі за чистоту провели понад 70 черкасців у парку Сосновий бір. Вони прибирали територію від сухого гілля, яке залишилося після санітарного обрубування. У Золотоніському районі екологічний флешмоб також був результативним. Жителі Коробівки, Зорівки, Вознесенського та Вільхів посадили дерева, троянди, прибрали території біля шкіл, ФАПів, будинків культури, меморіальних місць. До акції долучилися дорослі й малі. Ініціативна молодь Умані прибрала найбільш засмічені частини міста. Цим активісти довели, що не байдужі до проблем довкілля.
Студенти Канівського вищого професійного училища, Канівського коледжу культури і мистецтв та Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини посадили на Тарасовій горі 205 кущів на честь 205-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка. Студентська рада Черкаського національного університету прибрала територію геріатричного пансіонату. Потім студенти посадили клумби троянд, а в садку — фруктові дерева. Не залишилась осторонь масштабного екологічного дійства і Шпола. В один із квітневих днів до загальної толоки у Шполянській ОТГ долучилося майже 500 осіб. Загалом учасники акції зібрали понад півтонни сміття і звільнили від порослі узбіччя доріг в Уманському, Кіровоградському та Черкаському напрямках від Шполи. Екологічний квітень на Черкащині набирає розмаху.