Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Маріуполі досить креативно підготувалися до Дня навколишнього середовища, який природоохоронні організації, екологи та громадськість відзначають на п’ятий день літа.
Місцеві активісти, намагаючись знову і знову привернути увагу до забруднення довкілля приморського курортного міста викидами промислових підприємств, вирішили провести екологічний пікнік на тлі звичного тут індустріального пейзажу. Тобто, як анонсують акцію організатори, «під легкий бриз формальдегіду і фенолу».
З ініціативою проведення екопікніка виступили громадські організації «Дій – Маріуполь» та «Заходи». До участі вони запросили насамперед екологічних активістів, депутатів міської ради, чиновників із департаменту екології, співробітників екологічної інспекції та всіх тих мешканців Маріуполя, які переймаються темою захисту навколишнього середовища. Присутнім пропонують обговорити екологічну ситуацію в місті, що безпосередньо залежить від роботи розташованих тут двох металургійних велетів – «Азовсталь» та імені Ілліча, також планується флешмоб у протигазах, різноманітні спортивні ігри, йога, фотоконкурс та екологічна хода-протест.