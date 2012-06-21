Влада гідно впоралася з безпрецедентними викликами 2020-го, тож маємо оптимістичні економічні прогнози на наступні роки. На цьому міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко наголосив на форумі «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді». Цей триденний захід став важливим представницьким майданчиком для діалогу про пандемію та її подолання, адже відбувався за участі Президента Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, представників уряду, парламенту за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я, UNICEF та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Ігор Петрашко констатував, що заходи Кабінету Міністрів та Національного банку сприяли формуванню певних позитивних тенденцій в економіці. «Із червня 2020 року економічна ситуація поступово почала поліпшуватися на тлі пом’якшення карантинних обмежень і стимулюючих програм уряду. Зокрема падіння ВВП у ІІІ кварталі уповільнилось до 3,5%, а в IV –– вже до 1%. Це кращі показники, ніж на початку року, до коронакризи», –– цитує слова міністра пресслужба відомства.

Торік уряд запровадив певні стимулюючі заходи, зокрема розширення програми «Доступні кредити 5––7––9». За програмою підтримки бізнесу видано кредитів на понад 20 мільярдів гривень. Запроваджено новий інструмент –– портфельні кредитні гарантії, що спростив доступ до фінансів для малого та середнього бізнесу.

Під час посилення карантинних обмежень було реалізовано три нові програми підтримки бізнесу (допомога ФОПам і працівникам, допомога роботодавцям, компенсація ЄСВ), загальна сума компенсацій за якими станоновила 4,7 мільярда гривень. Для збереження робочих місць було запроваджено допомогу з часткового безробіття. Ця програма зберегла робочі місця для 400 тисяч людей, а сума компенсації становила 2,8 мільярда гривень. За рік центри зайнятості працевлаштували понад 600 тисяч людей, а сума виплат з безробіття становила 15,8 мільярда гривень. Аграрії одержали 4 мільярди гривень державної підтримки, впроваджено податкові пільги та спрощено умови ведення бізнесу.

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«Урядового кур’єра»