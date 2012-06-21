Що економіка краю розвивається стабільно, свідчать підсумки першого кварталу. Приріст виробництва на 22 відсотки демонструють підприємства видобувної промисловості (зокрема щебеневі кар’єри), на 25% — меблевої, на 19 — машинобудівної, на 8 — деревообробної. Проте є спад у хімічній галузі, виробництві електроенергії, будматеріалів та скловиробів, текстилю.
— Це зумовлено призупиненням виробництва мінеральних добрив на «Рівнеазоті», плановими ремонтними роботами на Рівненській АЕС, підприємствах «Волиньцемент» та «Конс’юмерс-скло-Зоря», сезонністю харчової й текстильної галузей, — пояснив заступник голови облдержадміністрації Ігор Тимошенко.
Є й проблеми, розв’язати які самотужки області не під силу. Ідеться про недостатнє забезпечення підприємств краю вагонами для перевезення вантажів і сировиною — виробників фанери (на Рівненщині сконцентровано 60 відсотків її виробництва). Тому голова облдержадміністрації звернувся з цими проблемами до Укрзалізниці та Держлісагентства.
А ось агропідприємства мають не такий швидкий, як хотілося б, проте стабільний приріст: за його темпами Рівненщина на восьмому місці в Україні. У другому кварталі повноцінно запрацюють урядові програми підтримки аграріїв та індивідуальних селянських господарств, тож є всі передумови для ще кращих результатів.
На третину зріс експортний потенціал: експорт до країн ЄС сягнув 80 відсотків. Тобто бізнесу вдалося швидко диверсифікувати ринки збуту. Загалом експорт на 14 відсотків перевищує імпорт — невелика область приносить в Україну більше валюти, ніж вивозить.
Головний інфраструктурний інвестор для Рівненщини — держава: 214 мільйонів (найбільше за три останні роки) спрямує на конкретні об’єкти ДФРР, ще 62 мільйони на розвиток інфраструктури отримають об’єднані територіальні громади, близько мільярда вперше спрямують на будівництво та ремонт доріг.