На Закарпатті підбивають підсумки двотижневого міжрегіонального культурного форуму «СлободаКульт», під час якого культурні та соціальні явища тут презентували близько півтораста митців із Харківщини та інших областей, відомих в історично-культурній традиції як регіон під назвою Слобожанщина.

У програмі форуму, що розпочався 15 травня і триватиме до 29, значаться 100 подій, серед яких 15 концертів і вистав, 29 зустрічей і дискусій, 15 кінопоказів із обговоренням, 9 виставок, а також фестиваль «Сковорода-фест» для всієї родини. міністр культури України Євген Нищук. Того ж дня в ужгородському історико-культурному центрі «Совине гніздо» відкрилася велика виставка майстрів образотворчого мистецтва Харківщини.

Міністр культури України Євген Нищук, Ужгородський міський голова Богдан Андріїв, мистецтвознавці Ліна Дєгтярьова та Олег Олашин

Надалі центром подій ставали театри, виставкові зали, бібліотеки як обласного центру, так і Мукачева. Гостями закарпатців стали письменники Євгеній Положій, Юрій Цаплін, Андрій Краснящих, Олег Коцарев, актори, художники і мистецтвознавці.

Особливим інтерес був прикутий до зустрічі звідомим прозаїком і журналістом із Сумщини Віктором Положієм. Його роман «Іловайськ. Розповіді про справжніх людей» вийшов у річницю подій, що відбулися в серпні-вересні 2014 року. Книга, яка розповідає про героїчні історії воїнів – учасників «Іловайського котла», й через чотири роки залишається не менш злободенною, ніж тоді. Фіксує історії солдат і офіцерів, які, пройшовши горнило Іловайська, продемонстрували відданість Вітчизні. Ужгородці з неприхованим хвилюванням слухали автора роману, який записав розповіді тих, хто вижив і не зрадив.

Учасники «СлободиКульт» відзначилися і під час проведення в обласному центрі Ночі музеїв. В музейних закладах художники і артисти влаштували експозиції та театральні постановки, на яких побували сотні людей, і найперше молодь. А літератори в ці ж години влаштували Ніч поезії, в якій звучали авторські тексти та улюблені слобожанські твори учасників. Харківські письменники запропонували оригінальні формати презентації своєї творчості, і на Ночі поезії вони показали побутування поезії поза книгою. Використали й візуальний матеріал, який демонструє формати сучасних літературних тусівок Слобожанщини – Літературний слем, поетичний МОШ, «Клуб у кубі», «Крилате сузір’я», «Мандрівні поети на стільцях», «Записник із Землі», «Клуб анонімних авторів», «Читання на драбині» та інших.

Перформанс, який тяжіє постмодерністського напрямку в мистецтві та пропонує суміш різних його видів, задіює різні предмети і стихії, запропонував харківський культуролог Костянтин Зоркін. Його проект «Лабораторія неспрямованих дій» формулює своє завдання як пошук нових форм існування ритуалу у сьогоднішній дійсності та звільнення від актуального та вербального контенту за допомогою магічної (до-естетичної) візуальної мови.

Іншою помітною акцією у рамках двотижневого форуму стала арт-фотосесія з відомими митцями та екскурсія мікрорайоном Малий Ґалаґов, який увібрав у себе архітектурні особливості чеського модернізму. Для того, щоб привернути увагу до будівель, які є пам’ятками, але поступово руйнуються, дослідниця архітектури Ліна Дєгтярьова зініціювала екскурсію і фотосесії, в яких взяли участь фотографи, режисери, художники, актори й музиканти, що входять до команди форуму «СлободаКульт».

Акція має на меті врятувати від руйнації історичні будівлі району Малий Ґалаґов, в якому нині фіксуються непоодинокі випадки зведення нових або реконструкції старих споруд з порушенням єдиного архітектурного ансамблю і в ряді випадків. До слова, в розмові про долю комплексу Малий Ґалаґов під час відкриття «СлободиКульт» взяв участь міністр культури Євген Нищук, схваливши ідею ентузіастів про здобуття історичним комплексом Ужгорода високого статусу – внесення до переліку об’єктів культурної спадщини ЮНЕСКО. Саме тоді міністр провів паралель між Ужгородом і Харковом, який уже працює над номінуванням будівлі Держпрому, що втілює риси епохи конструктивізму, до Списку ЮНЕСКО.

«СлободаКульт» з участю митців із Слобожанщини дала імпульс для нових творчих підходів прихильникам як традиційних, так і модерних форм в культурі та мистецтві. Інтелектуалам ці події теж дали неабияку поживу для роздумів про те, куди і як рухається сучасний глобалізований світ. Так чи інакше, а діячі культури та мистецтва найзахіднішого і найсхіднішого регіонів України «звірили годинники», проклавши між собою мости співпраці.