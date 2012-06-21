Цього тижня група зі 189 голландських туристів вирушила на грецький острів Родос на пробний відпочинок, організований однією з туристичних компаній Нідерландів та бюджетним авіаперевізником, повідомляє видання Brussels Times. У туркомпанії вважають, що ця поїздка за системою «все враховано» має надати чимало корисної інформації, як безпечно відпочити в час, коли коронавірус ще не подолано.

Щасливчиків, які увійшли до складу групи, було обрано серед 25 тисяч охочих. Протягом восьми днів вони мешкатимуть у готелі на острові Родос і не матимуть права залишати його територію.

Учасників експерименту обирали за кількома принципами. Намагалися, щоб у групу увійшли люди різного віку. Усі відпочивальники перед посадкою в літак пройшли тест на коронавірус, а після повернення їм доведеться провести два тижні на карантині. Під час відпустки вони відповідатимуть на запитання спеціально розробленої анкети, а двоє психологів аналізуватимуть їхні відповіді.