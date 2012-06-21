Фахівці американського агрегатора автомобільних оголошень iSeeCars.com склали список моделей, які найбільш часто залишаються в одних і тих же руках протягом 15 і більше років після покупки. У першу десятку рейтингу потрапили машини виключно японських брендів. Більшість з них – Toyota.

У iSeeCars.com проаналізували базу даних щодо продажу понад 660 тисяч автомобілів 1981-2005 року випуску, які були перепродані в 2020 році. В абсолютному рейтингу лідерство утримує гібрид Toyota Prius. Серед усіх проданих машин цієї моделі, яким понад 15 років 13,7% на момент угоди належали їх першим власникам. Цей показник в 2,2 рази перевищує середні дані по ринку.

Далі за списком йдуть ще чотири моделі Toyota: Highlander (12,4%), Tacoma (11,6%), Sienna (11,5%) і Tundra (11,3%). Крім того, у десятку лідерів потрапили Honda CR-V (10,7%), Honda Pilot (10,4%), Subaru Forester (9,8%), а також Toyota 4Runner (9,4%) і Toyota Sequoia ( 9,1%).

У iSeeCars.com також склали окремий рейтинг кросоверів, які найбільш віддані власникам. Перше місце посідає Toyota Highlander з показником 12,4%, а слідом за ним йдуть Honda CR-V (10,7%), Honda Pilot (10,4%), Subaru Forester (9,8%), а також Toyota 4Runner (9,4%).

Нарешті, був складений список спорткарів, якими одні й ті ж водії користуються протягом 15 і більше років. Лідерство в ньому теж утримує японська Mazda MX-5 Miata з результатом 7,6%, проте далі йдуть моделі американських і німецьких марок: BMW Z4 (6,7%), BMW M5 (4,9%), а також Chevrolet Corvette ( 4,3%) і Ford GT (4,2%).

Що стосується загальної статистики щодо окремих брендів, то в цьому рейтингу місця розподілилися наступним чином: Toyota (9,8%), Honda (8,1%), Subaru (8,0%), Acura (7,9%) і Mazda (6,3%).

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»