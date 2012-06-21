Беззастережне перше місце дісталося ігровому апарату ZTE Nubia Red Magic 3, який базується на топовому процесорі Snapdragon 855. Смартфон оснащений кулером, трубкою для ефективного відводу тепла від процесора. Смартфон отримав найвищий бал – 380 921.
Також до п'ятірки найпотужніших смартфонів увійшли ZTE Axon 10 Pro (376916 балів), «прозорий» Xiaomi Mi9 Explorer Edition (набрав 376092 бали), ігровий Xiaomi Black Shark 2 (374736 балів) і Xiaomi Mi9 (з підсумковими 372422 балами). Далі йдуть моделі – Meizu 16s, прем'єрний OnePlus 7 Pro, Lenovo Z6 Pro, флагманські Samsung Galaxy S10 + і Galaxy S10.
Як ми вже повідомляли, світ може залишитися без дешевих смартфонів і ноутбуків. Популярна компанія Huawei позбулася договорів з найбільшими постачальниками програмного забезпечення. І слідом за забороною китайській корпорації Huawei використовувати в телефонах операційну систему Android, США має намір ввести ще одну заборону. На думку аналітиків, Microsoft може також відмовити Huawei у співпраці. І якщо це станеться, то ноутбуки китайської компанії перестануть отримувати оновлення системи Windows.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»