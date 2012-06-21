Автомобілі корейської марки Genesis другий рік поспіль очолили рейтинг найнадійніших і найякісніших машин у світі, який визначає компанія J. D. Power and Associates.
На друге місце потапили автомобілі Kia, на третє – Hyundai. Також до п'ятірки лідерів увійшли автомобілі марок Ford і Lincoln. Найгіршими виявилися Jaguar, Land Rover і Mitsubishi.
Найбільш популярним брендом на масовому ринку п'ятий рік поспіль став Kia.
Компанія оцінює надійність і якість автомобілів за кількістю дефектів на 100 автомобілів, виявлених протягом перших трьох місяців їх експлуатації.
Так, на 100 машин Genesis в середньому припало 63 виявлені проблеми, а на автомобілі Jaguar – 130.
Рейтинг складений на підставі опитування понад 76 тисяч відгуків американських автовласників, які придбали нові автомобілі. У рамках дослідження респонденти відповіли на 233 запитання про експлуатацію своїх автомобілів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»