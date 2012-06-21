Експерти видання Business Insider склали рейтинг кращих моделей смартфонів. Перше місце в ньому зайняв смартфон OnePlus 6T.
Повідомляється, що ця модель була обрана з урахуванням ціни і гідного функціоналу. При цьому смартфон не оснащений набором найсучасніших опцій, таких як бездротова зарядка або водонепроникність.
На другому місці розташувався Samsung Galaxy S10e. Гаджет відзначили за «чудовий» екран, камеру, а також прийнятну ціну.
Третій рядок рейтингу зайняв iPhone XR. Це пристрій експерти вважають набагато більш вигідним придбанням, ніж старші моделі Apple. Його відрізняє низька ціна з урахуванням приблизно тих же характеристик.
На четвертому і п'ятому місцях опинилися інші представники сімейства Samsung Galaxy.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»