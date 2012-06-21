Журнал Ceoworld склав рейтинг кращих світових напрямків для студентських подорожей по співвідношенню ціна-якість. Іспанія очолила рейтинг найкращих напрямків для студентських поїздок. В країні приємний сонячний клімат, смачна їжа, маса можливостей для занять спортом. У Барселоні є собор Саграда-Прізвище та будинок Каса-Міла – вони сподобаються цінителям мистецтва. У Коста-Браві можна зайнятися дайвінгом.
На другому місці опинився Сінгапур. Приємний клімат, відмінна інфраструктура і транспортна доступність. У знаменитому індійському кварталі можна спробувати екзотичну їжу і зробити дешеві покупки. Недорого коштують круїзи.
Трійку кращих замикає Великобританія. «Здавалося б, подорожі в Англію недешеві, зате країна володіє багатим культурним спадком і безліччю прекрасних місць для відвідування. Інший важливий фактор – англійська мова, завдяки чому самотній мандрівник може не переживати за комунікацію», –пише Ceoworld.
На четвертому місці - Амстердам. «Це студентський рай з дешевою вуличною їжею і масою розваг. Спробуйте місцеві гамбургери і візьміть велосипед напрокат – так пересуватися містом дешевше, ніж громадським транспортом», – повідомляє журнал.
Топ-5 завершила Греція. «В країні безліч історичних пам'яток, білосніжні пляжі, незрівнянна їжа і вино. Крім того, поїздка сюди буде бюджетною. Номер в готелі середнього класу обійдеться всього в $ 70-100 на добу», - пише видання.
На шостому місці рейтингу опинився Дубай. «Ви отримаєте екзотичний близькосхідний досвід з домішкою надсучасних технологій. У Дубаї можна зробити дешеві покупки, крім того, тут яскраве нічне життя», - зазначає Ceoworld.
Завершив список кращих напрямків для студентських подорожей Сеул. «У корейській столиці багато дешевої їжі і красивих вулиць. Насолоджуйтесь чудовими торговельними центрами разом з доброзичливою натовпом місцевих жителів, купите корейську косметику. Прохолодний клімат – також перевага», – пише журнал.
Рейтинг був складений на основі опитування 85 тисяч мандрівників з 74 країн, який проводився з січня по квітень 2019 року.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»