Україна у 2017 році експортувала 0,283 тис. т ковбасних виробів.
Про це свідчать дані Державної митної служби, говориться у повідомленні Ради з питань експорту продовольства (UFEB).
«Цього року експорт цього сегменту продуктів за перші п’ять місяців (0,176 тис. т) перевищує минулорічний показник у 1,9 разів (0,089 тис. т), травневий обсяг експорту становив 0,059 тис. т», – говориться у повідомленні.
У січні-травні 2018 р оку спостерігається збільшення на 181% ($522 тис.) у порівнянні з аналогічним періодом минулого року ($287,4 тис.).
Головними покупцями українських виробів залишаються країни найближчого зарубіжжя, а саме Грузія (39,66% від усього обсягу експорту; загальна вартість – $207 тис.), Азербайджан (27,59%; $144 тис.), Молдова (16,28%; $85 тис.), частка поставок до інших країн становила 16,48% із загальною вартістю $86 тис.
«Але не дивлячись на зростання обсягу експорту, він все таки залишається меншим, ніж імпортний, де загальна вартість поставок за п’ять місяців 2018 року становила $1,296 млн, що на 20,7% перевищує показник вартості за аналогічний період 2017 року ($1,027 млн)», – деталізують експерти.