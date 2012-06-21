Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив, що Індія наразі призупинила експорт препарату CoviShield не тільки в Україну, але й інші країни світу.

Про це він розповів на онлайн-брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Що стосується безпосередньо уряду Індії, то я хочу подякувати індійським колегам за те, що відбулося постачання першої партії вакцини до України. Ми вже мали б отримати і наступні партії, але дійсно наразі експорт вакцини CoviShield з Індії поставлений на паузу, не буду вдаватися до причин цього рішення, деякі з них є публічними і вже були озвучені у світових медіа, деякі є непублічними, але факт є фактом”, – сказав міністр.

Він уточнив, що експорт вакцини CoviShield призупинено не лише в Україну, але й інші країни, наприклад, Канаду та Бразилію.

Водночас Кулеба запевнив, що критика препарату є безпідставною.

“Можу підтвердити, що критика вакцини CoviShield є безпідставною, ми аналізували ці хвилі обвинувачень на адресу цієї вакцини і в принципі є підстави вважати, що ведеться цілеспрямована інформаційна атака, безпосередня атака саме на вакцину CoviShield, яка відбувається в різних країнах світу”, – зазначив глава МЗС.

На питання щодо інформації про отримання листа від посольства Індії щодо можливих “дискредитаційних заяв” стосовно CoviShield, Кулеба відповів: “Я ніколи не коментував зміст, наявність чи відсутність дипломатичного листування між Україною та іншими державами. За визначенням, дипломатичне листування є “інтимною” перепискою, тому які листи ми отримуємо, які ні, і що в них записано, має залишатися між нами, якщо тільки країни не домовляються про те, що це листування може стати публічним”.

Як повідомлялося, раніше стало відомо, що Індія призупинила експорт вакцини від коронавірусу Oxford-AstraZeneca через зростання захворюваності в країні і для задоволення внутрішнього попиту на препарат.

Україна в лютому отримала першу партію вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield) виробника Serum Institute India – 500 тисяч доз.