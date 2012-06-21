Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»



У дні новорічно-різдвяних екскурсій відвідувачі Сумського обласного краєзнавчого музею одержали можливість ознайомитися з низкою оновлених експонатів, над якими попрацювали харківські майстри із філіалу Національного науково-дослідницького реставраційного центру.

Зокрема, з-поміж оновлених раритетів унікальна нагрудна ювелірна прикраса, що датується серединою третього — першою половиною п’ятого століть. Це ланцюжок з підвіскою-дзвіночком київської археологічної культури, яку позаторік закладу передав сумчанин Сергій Гуцан — засновник приватного музею «Причал Одіссея».

Над історичним раритетом попрацював художник-реставратор виробів з металу 1-ї категорії Володимир Болотін.

Як повідомив директор музею Владислав Терентьєв, таке поповнення експозиції особливо на часі, адже зараз розгорнута ювілейна виставка з нагоди 100-річчя заснування закладу. Відреставрований експонат поповнив розділ археологічних скарбів.

Ознайомитись з прикрасою, виготовленою стародавніми ювелірами, можна в оновленій до 100-річчя Сумського обласного краєзнавчого музею експозиції в розділі «Археологічні скарби музею» за адресою вул. Герасима Кондратьєва, 2.