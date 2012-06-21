Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

У Сумському краєзнавчому музеї напередодні новорічно-різдвяних свят відбулася передача предметів старовини, конфіскованих правоохоронцями під час однієї зі спроб контрабандистів нелегально переправити через державний кордон. Представники Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції передали для музейної експозиції низку старовинних монет та окремі предмети побуту.

Як розповів директор музею заслужений працівник культури Владислав Терентьєв, йдеться про самовар Баташева, низку вітальних листівок, картину, вік артефактів понад століття. Нумізматичну цінність становлять старовинні монети — франк, копійка, денга, випущені у період з 18-го до початку 20-го століть.

Це далеко не перша передача культурно-мистецьких цінностей музейному закладу. Цим питанням постійно опікується окрема комісія, створена при Північно-Східному регіональному управлінні. До її складу входять не лише працівники виконавчої служби, а й представники громадськості.

Саме завдяки прийнятим нею рішенням експозиція Сумського краєзнавчого музею стала багатшою і більш розмаїтою, а відвідувачі закладу мають змогу ознайомитися з тими чи іншими культурно-мистецькими раритетами.