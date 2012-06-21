Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Тепер уже важко розібратися у всіх обставинах події, яка сталася цими днями. Факт же залишається фактом: жінка почала народжувати дитину вночі під дверима обласної лікарні. Нині, як повідомила заступниця голови Черкаської облдержадміністрації Лариса Кошова, тут намагаються з’ясувати всі обставини ситуації, проводять службове розслідування.
Річ у тому, що жінка мала народжувати дитину у спеціалізованому відділенні обласної лікарні для пацієнтів із COVID-19, адже мала позитивний тест на цю інфекцію. Її туди серед ночі й привіз чоловік. Як інформує посадовиця, пацієнтка виїхала в лікарню вже в активній фазі пологів. Пологи були стрімкими. З допомогою ж вийшла затримка.
Як сталося, що пологи довелося починати приймати на вулиці, нині з’ясовують компетентні фахівці. «На щастя, і мама, й дитина нині почуваються добре. О 4:30 годині жінка народила в присутності лікаря-акушерка обласної лікарні… Третій період пологів відбувався в приміщенні медзакладу», — повідомила Лариса Миколаївна на сайті облдержадміністрації.
Проводячи розслідування, тут прагнуть похвилинно відтворити ситуацію тієї ночі. Лікарі, медична бригада, працівники приймального відділення пишуть пояснювальні записки з описом своїх дій та їхніми часовими межами.
Опісля розслідування у закладі обіцяють вдосконалити алгоритм надання допомоги породіллям, виключивши можливість повторення згаданої ситуації. Винних обіцяють притягнути до відповідальності.
Лікарі обласної лікарні прийняли вже 10 пологів у пацієнток із СOVID-19. Лариса Кошова звернула увагу громадян на те, аби вони, у свою чергу, не забували про відповідальність за своє здоров’я та життя.