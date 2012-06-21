Тестові заїзди електричної пожежної машини відбулися в Арізоні. Відеозапис з випробувань виклали на YouTube. Судячи з ролика, новинка під назвою Rosenbauer більше нагадує автобус з футуристичний дизайном. Як повідомляє Carscoops, ціна на машину становить близько 1 млн доларів. Тоді як ціна звичайної пожежної машини – 700 тисяч доларів.

Rosenbauer комплектується двома електричними двигунами Volvo сукупною потужністю в 490 к.с. і 50 000 Нм крутного моменту. Також машина комплектується дизельним агрегатом з віддачею 272 л.с., який виступає в ролі генератора для підзарядки акумуляторних батарей.

Заряджати машину можна і від звичайної мережі. Крім цього за допомогою спеціальної системи Rosenbauer сам стає джерелом живлення. Таким чином, від автомобіля можна підзарядити всілякі гаджети та гідравлічне обладнання. Нині такі пожежні машини надійшли в автопарки рятувальної служби в Амстердамі та Берліні.

До цього електрокари в основному надходили на службу в поліцейські автопарки різних країн світу. Наприклад, перший «зелений» пікап Tesla під назвою Cybertruck незабаром відправиться до правоохоронців Дубая. У США поліцейські їздять на Tesla Model S.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»