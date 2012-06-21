Компанія Audi продемонструвала в Нью-Йорку свій електричний кросовер Audi e-tron Quattro, який повинен з'явитися у продажу на американському ринку вже цього літа.
Великий автомобіль з довжиною кузова 4880 має досить багато вільного простору в салоні і стильну зовнішність у корпоративному стилі. Нині e-tron Quattro вже представлений у продажу на європейському ринку, тепер модель побореться за покупців зі США.
Кросовер має повнопривідне шасі і два електричні двигуни, що розвивають сумарну потужність 355 кінських сил. У свою чергу, за рахунок режиму Boost є можливість короткочасно наростити її до 402 сил з метою підвищення динамічних характеристик.
Ємність акумуляторів забезпечує досить скромний, за сучасними мірками, запас ходу в 300 кілометрів, причому майже 80% ємності можна відновити від спеціальної зарядки за півгодини. Всього 10 хвилин підключення до живлення дозволяє отримати до 75 кілометрів запасу ходу.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»