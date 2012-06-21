Електромонтажні роботи є однією з основних складових проведення будь-яких значних ремонтних процедур. Особливо, коли йдеться про сучасний енергоефективний будинок.

Енергоефективні технології та сучасні системи будівництва дозволяють створити максимальний тепловий комфорт усередині будинку при мінімальних витратах на електроенергію та опалення. У кожній країні розроблені власні вимоги до стандарту енергоефективного будинку, але всі вони єдині в одному – витрати тепла повинні бути зведені до мінімуму. Проводяться такі електромонтажні роботи у Києві та області.

Способи електромонтажних робіт

Здійснення різних операцій, що стосуються електромонтажних робіт, несуть в собі певну небезпеку для життя людини, тому варто здійснювати електромонтаж, виконуючи всі необхідні вимоги з охорони праці.

Здавалося б, що складного може бути в розкладці проводів та встановлення розеток з вимикачами?

Але кожен грамотний електрик повинен розуміти, що подібна справа не така вже й легка, адже для подальшої комфортної, а також безпечної експлуатації всіх мереж і вузлів, необхідно враховувати всі особливості приміщення та встановленого електрообладнання.

Отже, в першу чергу необхідно підготувати ретельний план, за яким проводитимуться електромонтажні роботи.

Існує кілька основних способів здійснення таких операцій, до яких можна віднести:

Штроблення. Застосовується для бетонних і цегляних стін.

Укладання проводки за підвісними стелями.

Електромонтаж проводів у стінах з гіпсокартону. Використовується при наявності таких перегородок.

Монтаж проводки з приховуванням кабелів у підлогах. Виконується до проведення робіт зі стягування бетоном підлоги.

Той чи інший метод має свої особливості, які вплинуть на кошторис електромережі. Головним чином це позначиться на кількості витрачених матеріалів для здійснення електромонтажу.

Крім цього, при плануванні виконання подібних операцій, слід враховувати можливі навантаження на мережу, а також кількість необхідних розеток, вимикачів, електрощитів. Після того, як план буде складено, весь робочий процес електриків переходить у практичну площину.

Етапи проведення електромонтажних робіт

Для коректної установки більшість фахівців, які здійснюють електромонтаж у Києві, дотримуються послідовних пунктів, з яких складаються електромонтажні роботи:

♦ демонтажні роботи;

♦ розмітка;

♦ виконання механічних робіт;

♦ прокладання кабелів і проводів;

♦ встановлення електрообладнання;

♦ об'єднання кабелів в одну систему;

♦ пуско-налагоджувальні роботи.

Для максимально якісного і безпечного результату, електромонтаж слід проводити кваліфікованим фахівцям. Вони володіють необхідними навичками та знайомі з усіма установочними стандартами.

Які електромонтажні роботи можуть проводитися:

♦ монтаж і збірка щитів автоматики і модулів управління;

♦ монтаж кабелю;

♦ монтаж освітлення;

♦ монтаж лічильників, реле захисту, стабілізаторів напруги;

♦ підключення резервного і безперебійного живлення;

♦ встановлення та підключення електрофурнітури;

♦ підбір обладнання і матеріалів;

♦ монтаж теплої підлоги;

♦ проєктування електричних систем;

♦ проєктування і монтаж заземлення;

♦ проєктування і монтаж слабкострумових мереж.

Чим відрізняється енергоефективний будинок

Згідно з європейськими стандартами, енергоефективними вважаються будівлі, які споживають не більше 20% від енергії використовуваної звичайними будівлями. В ідеалі, енергоефективний будинок не вимагає витрат на освітлення та опалення, що можливо при використанні альтернативних джерел енергії (сонце, вітер).

Щоб будинок став енергоефективним, всі завдання, пов'язані з енергозбереженням, вирішуються на стадії архітектурного проєктування. На будівельній ділянці будинок повинен бути розташований таким чином, щоб засклені частини виходили на південь, захід або схід. Це забезпечить максимальну освітленість протягом всього року і, отже, найбільш ефективне використання сонячної енергії.

Не менш важливими є форма і розмір майбутнього будинку. Енергоефективна будівля повинна бути максимально компактною. З південного боку розташовуються всі житлові приміщення (житлові кімнати, спальні, кухня), а з північного – ванна кімната, туалет і підсобні приміщення. Засклена веранда (облаштування зимового саду) збільшує теплоізоляцію, тим самим, знижуючи потребу будівлі в енергії.

У такому будинку використовуються енергозберігаючі лампи, датчики руху та інші сучасні винаходи, спрямовані на збереження електро- і теплоенергії. У комплексі, така система отримала назву «розумний» будинок, вона дозволяє економніше витрачати електроенергію в приміщенні.

Віталій КОРЖОС

для «Урядового кур’єра»