Еліна Світоліна, заявлена на Вімблдоні під восьмим номером у світовому рейтингу, вийшла в чвертьфінал, обігравши представницю Хорватії Петру Мартіч (24) з рахунком 6: 4, 6: 2. Протистояння тривало 1 годину 44 хвилини.
Еліна тричі подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок і реалізувала 4 з 11 брейк-пойнтів. На рахунку її суперниці 5 ейсів, 3 подвійні помилки і 1 брейк. Еліна Світоліна вперше в кар'єрі пробилася до чвертьфіналу Вімблдону.
За вихід до півфіналу Світоліна позмагається з переможницею поєдинку Кароліна Плішкова (Чехія) – Кароліна Мухова (Чехія).
У 2018 року переможницею трав'яного турніру «Великого шолома» стала німкеня Анжеліка Кербер. У фіналі вона обіграла американку Серену Вільямс з рахунком 6: 3, 6: 3.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»