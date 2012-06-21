Розвиток інфраструктури та енергетичного сектору обговорили на нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського за участі Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та членів уряду, повідомляє пресслужба ОПУ.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій доповів про зроблене: будівництво доріг за європейськими стандартами, автоматичний контроль ваги та швидкості автомобілів, відновлення аеропортів, роботу над угодою про відкрите небо з ЄС, збільшення частки перевезень внутрішніми водними шляхами, лібералізацію, цифровізацію ринків транспортних послуг, оснащення електрозарядними станціями головних туристських маршрутів.

Щодо енергетичної галузі Президент зазначив: «Незалежна енергетична система, дешева енергетика –– ось основна мета, якої прагне Україна. Кожен українець має відчувати енергетичну безпеку та отримувати соціально справедливі платіжки за енергетичні послуги».

Виконувач обов’язків міністра енергетики та вугільної промисловості Юрій Вітренко запевнив, що Україна поставить енергоефективність на якісно новий рівень і активно працюватиме над інтеграцією з ЄС у цьому питанні.