Після відновлення навчання в освітніх закладах після двотижневого карантину учням слід залишатися обережними та обачними. «Розумію, що всі розслабилися та зраділи, але закликаю не нехтувати дотриманням протиепідемічних норм», — звернувся до всіх причетних до освітнього процесу головний санітарний лікар Віктор Ляшко на своїй сторінці у фейсбуці.

Є чіткі правила, коли нехтування протиепідемічними заходами можуть знову призвести до заборони відвідування шкіл. Перше пов’язане з коронавірусною хворобою: якщо на самоізоляції перебуватимуть більше половини учнів або персоналу, навчальний заклад може бути зачинено для відвідування. Друге стосується перевищення епідемічного порога у зв’язку із грипом та грипоподібними захворювання.

У разі перевищення епідпорога в окремих регіонах через грип — 483 хворі на 100 тисяч населення — відвідування шкіл може бути обмежено. Нині показник захворюваності на ГРВІ становить 331,5 на 100 тисяч населення. Це на 31,45% менше від епідемічного порога, розрахованого для України.