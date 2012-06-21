У Туреччині на дострокових виборах глави держави, які відбулися цими вихідними, переміг чинний президент Реджеп Таїп Ердоган, який набрав понад 52 відсотки голосів. Його головний суперник — представник Республіканської народної партії Мухаррема Індже — здобув понад третину голосів, повідомив голова Вищої виборчої комісії Туреччини Саді Гювен. За його словами, в ході дострокових парламентських виборів, які відбулися паралельно з президентськими, п’ять політичних партій подолали 10-відсотковий бар’єр, і їх буде представлено у вищому законодавчому органі країни. Йдеться про Партію справедливості і розвитку, Партію націоналістичного руху, Народно-республіканську партію, Партію демократії народів і Добру партію.
Президент Петро Порошенко привітав турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана з переобранням, про що написав у Twitter.
«Вітаю Реджепа Таїпа Ердогана з переобранням президентом Туреччини, — зазначив він. — Переконаний, що довіра людей і нові конституційні повноваження відкриють додаткові шляхи для подальшого розвитку Туреччини й добробуту турецького народу». Петро Порошенко наголосив, що Україна налаштована розбудовувати стратегічне партнерство з Туреччиною та посилювати співпрацю в багатьох галузях.
Після нинішніх виборів Туреччина офіційно перейде до президентської форми правління, за що громадяни проголосували під час торішнього референдуму. Відповідно до внесених конституційних змін, президент країни матиме дуже широкі повноваження: він очолюватиме уряд і призначатиме на посади міністрів без згоди парламенту, а також призначатиме керівників спецслужб та армії.
Щойно стали відомі перші неофіційні результати виборів, Реджеп Таїп Ердоган висловив сподівання, що ніхто їх не оскаржуватиме. «Народ довірив мені виконувати обов’язки президента та глави уряду», — заявив він, наголосивши далі, що має намір зосередити свою увагу на майбутньому країни.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»