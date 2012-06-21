Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

У Сумах зафіксовано черговий рекорд України — цього разу в оздоровчій сфері. Місцевий ерготерапевт Андрій Кравцов провів найбільш тривалий безперервний сеанс оздоровчого масажу спини: впродовж 25 годин 3 хвилин його пацієнтами стали тридцятеро сумчан. До цього рекордним показником вважався час трохи більше 18 годин — такий результат зафіксували торік у Тернополі.

Як говорить Андрій Кравцов, він насамперед прагнув не рекорду, а привернути увагу пацієнтів до свого здоров’я, зокрема, тих, у кого проблеми зі спиною, наголосити, що рятують не тільки ліки і уколи. Адже далеко не завжди такі хворі вчасно звертаються за допомогою, задавнюючи болячки і тим самим ускладнюючи ситуацію. А вчасно проведені оздоровчі масажі дозволять уникнути багатьох неприємностей.

Свідками рекорду стали не тільки пацієнти, а й колеги медика, які високо оцінили масажні здібності відомого сумчанина.