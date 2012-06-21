Більше 55 мільйонів випадків коронавирусной інфекції виявлено в світі. Кількість хворих продовжує зростати.
В Естонії вступили в силу нові обмеження. У магазинах і торгових центрах вводиться правило «2 + 2», відповідно до якого разом пересуватися можуть не більше двох осіб, перебуваючи на відстані не менше двох метрів від інших. Заклади громадського харчування та розважальної сфери будуть закриті з півночі до 6:00.
У Гонконзі до 26 листопада місткість ресторанів скорочена до 50 відсотків, ресторани закриті з 23:00 до 5:00.
У Сполучених Штатах Америки кількість підтверджених випадків коронавірусу досягло позначки в 11 мільйонів. За тиждень в країні зафіксовано мільйон хворих. За кількістю інфікованих
лідирують штати Техас і Каліфорнія.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»