Естонський уряд вирішив ввести в країні з 11 березня режим жорсткого карантину через поширення британського штаму коронавірусу. Про це у вівторок, 9 березня, заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.

За інформацією місцевих ЗМІ, ситуацію з новими випадками зараження прем'єр-міністр оцінила як критичну. Прем'єр підкреслила, що наразі британська мутація фіксується у 98% проаналізованих тестів. У результаті медики порадили владі ввести локдаун мінімум на один місяць.

Таким чином, з 11 березня в Естонії перейдуть на дистанційне навчання всі освітні заклади, а магазини, які не продають товари першої необхідності, будуть закриті. Крім того, припинять роботу кафе та ресторани, пересування громадян буде обмежене.

Згідно з останніми даними, з початку пандемії коронавирусу в Естонії заразилися вже понад 76 тисяч осіб. Жертвами інфекції стали понад 650 пацієнтів. За період з 1 по 7 березня було зафіксовано понад 9,4 тисяч нових випадків COVID-19.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»