Дружина британського принца Гаррі Меган Маркл випадково порушила традицію монаршої сім'ї, давши автограф одному з шанувальників. Вона підписала прапор під час прогулянки недалеко від Кардіфського замку під час відвідування Уельсу ще в 2018 році, коли була тільки нареченою принца.

Експерт Крістін-Марі Ліваг Діксон розповіла, що це один з «рідкісних випадків» порушення важливого королівського правила. Такого собі зазвичай не дозволяє навіть Єлизавета II, повідомляє Express. «Королева сама є знаменитістю, проте їй ніколи не дозволялося давати автографи», – сказала Ліваг Діксон.

За її словами, це правило введено для того, щоб пізніше підписи членів королівської сім'ї не могли бути підроблені. Експерт, однак, додала, що було кілька рідкісних випадків, коли інші члени королівської сім'ї також порушували цю традицію. Ліваг Діксон уточнила, що «судячи з усього, королева Єлизавета взагалі рідко розписується».

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»