Компанія Facebook Inc упродовж найближчих місяців випустить у США нову видавничу платформу, що дозволяє незалежним письменникам та журналістам охоплювати нову аудиторію та монетизувати свою роботу за допомогою електронних бюлетенів та індивідуальних веб-сайтів.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, нова платформа соцмережі Фейсбук, що дозволяє авторам отримувати прибуток за допомогою підписки, буде інтегрована зі сторінками Фейсбук. Це також дозволить письменникам створювати групи для взаємодії зі своєю читацькою аудиторією.

Найбільша у світі соціальна мережа пообіцяла інвестувати щонайменше 1 мільярд доларів в індустрію новин протягом наступних трьох років після суперечки з урядом Австралії щодо оплати ЗМІ за новини, які використовує Фейсбук.

Як відомо, соцмережа Фейсбук заблокувала для мешканців Австралії можливість переглядати та поширювати новинний контент.

Цей безпрецедентний крок найбільшої у світі соціальної мережі пов’язаний з тим, що австралійський уряд наразі розглядає прийняття нового закону, що зобов’яже Фейсбук платити ЗМІ за використання їхніх новин. У компанії заявили, що в разі схвалення закону приватні особи та ЗМІ в Австралії не зможуть публікувати та читати місцеві та міжнародні новини.

Згодом Фейсбук оголосив, що зміг досягти компромісу з владою Австралії та відновив доступ австралійців до новинного контенту.