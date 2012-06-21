Розробники популярного менеджера паролів NordPass назвали 20 найчастіше вживаних паролів, багато з яких зламуються за лічені секунди.
Представлений фахівцями компанії рейтинг заснований на призначених для користувача даних, що використовуються в електронній пошті, соцмережах, на сайтах і різних сервісах, йдеться на офіційному сайті NordPass. При цьому в разі, якщо ви знайдете свій пароль серед опублікованих, то варто в терміновому порядку його змінити, так як ви і ваша безпека явно перебуваєте під загрозою.
20 виглядає так:
123456
123456789
picture1
password
12345678
111111
123123
12345
1234567890
senha
1234567
qwerty
abc123
Million2
000000
1234
iloveyou
aaron431
password1
Qqww1122
Рейтинг, який складають фахівці NordPass, виходить уже не перший рік і щороку він максимально точно відображає ситуацію, що склалася. Ознайомившись з цим списком і знайшовши свій пароль в ньому, можна помітно збільшити шанси не бути зламаним зловмисниками. Принаймні, найпримітивнішим чином.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»