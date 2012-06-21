Розробники популярного менеджера паролів NordPass назвали 20 найчастіше вживаних паролів, багато з яких зламуються за лічені секунди.

Представлений фахівцями компанії рейтинг заснований на призначених для користувача даних, що використовуються в електронній пошті, соцмережах, на сайтах і різних сервісах, йдеться на офіційному сайті NordPass. При цьому в разі, якщо ви знайдете свій пароль серед опублікованих, то варто в терміновому порядку його змінити, так як ви і ваша безпека явно перебуваєте під загрозою.

20 виглядає так:

123456



123456789



picture1



password



12345678



111111



123123



12345



1234567890



senha



1234567



qwerty



abc123



Million2



000000



1234



iloveyou



aaron431



password1



Qqww1122

Рейтинг, який складають фахівці NordPass, виходить уже не перший рік і щороку він максимально точно відображає ситуацію, що склалася. Ознайомившись з цим списком і знайшовши свій пароль в ньому, можна помітно збільшити шанси не бути зламаним зловмисниками. Принаймні, найпримітивнішим чином.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»