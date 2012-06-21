У жовтні 2020 року найбільш популярною моделлю в Європі став Volkswagen Golf – продано 27 530 машин (-20% до такого ж періоду минулого року). Про це повідомляє дослідницька компанія JATO Dynamics.

Друге місце займає Renault Clio, який у жовтні придбали 22 588 європейців (+ 15%). Третій результат показав Opel Corsa – 21 220 одиниць (+ 59%). Четверте місце у Peugeot 208, на якому зупинили свій вибір 19 130 покупців (+ 8%). Замикає п'ятірку лідерів Fiat Panda, що розійшовся тиражем 19 046 автівок (+ 29%).

У топ-10 найбільш продаваних моделей в Європі за підсумками жовтня 2020 року входять також: Renault Captur (18 436 шт., + 3%), Toyota Yaris (17 671 шт., -3,3%), Peugeot 2008 (17 420 шт., + 23%), Skoda Octavia (17 216 шт., -3%) і Citroen C3 (16 298 шт., -7,9%).

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

