Список найнебезпечніших паролів, застосовуваних інтернет-користувачами для захисту своїх акаунтів, склали в Великобританії. Для цього фахівцям Національного центру кібербезпеки довелося проаналізувати публічні бази даних з інформацією про 100 тисяч паролів, використаних хакерами при зломі чужих облікових записів.
Найпростішим паролем виявилася комбінація цифр «123456», нею користуються 23 мільйони людей. Про це свідчать результати дослідження, опубліковані на офіційному порталі центру.
Друге місце в списку зайняла комбінація «123456789», її вибрали 7,7 мільйона користувачів. Майже 3,8 мільйона чоловік використовують третю за популярністю комбінацію – «qwerty». У топ-5 найбільш вразливих комбінацій також увійшли «password» (3,6 мільйона) і «1111111» (3,1 мільйона).
Крім того, фахівці відзначили, що часто користувачі необдумано використовують у якості пароля свої імена, дівочі призвища мам і дружин, назви улюблених футбольних клубів та музичних груп.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»