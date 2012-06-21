Очікується, що 6G в реальному часі буде у 100-500 разів швидшим, ніж 5G

Нині технологія 5G ще не отримала широкого розповсюдження, але експерти вже жваво обговорюють 6G. Вони розповіли, чого можна чекати від мереж шостого покоління.

Як випливає зі звіту Counterpoint, пропускна здатність у мережі 6G вимірюватиметься в терабітних значеннях.

Пропускна здатність тут – це обсяг даних, які можуть бути передані між вузлами за певний проміжок часу.

Завдяки таким швидкостям будуть можливі:

♦ стрімінг відео в якості 8K / 16K;

♦ передача голографічних зображень без проводів;

♦ мікросекундні затримки при управлінні роботами;

♦ покращений досвід віртуальної реальності;

♦ 3D і 4K у вдосконаленій системі допомоги водієві (ADAS).

Хоча комерційний запуск не відбудеться до 2028 року, як прогнозує Samsung, дослідження вже розпочато.

Насправді, такі гіганти , як Huawei і Nokia вже просуваються в цьому напрямі, щоб прискорити процес. У будь-якому випадку, стрибок від ГГц (у 4G) до МГц (у 5G) та ТГц (у 6G) справді виглядає експоненціальним.

Що стосується пристроїв 6G, у звіті зазначається, що для цього потрібні кращі показники енергоефективності, канали прямої видимості (LoS), метаматеріали для антенних решіток ТГц, покращений ШІ для оптимізації живлення та QoS (якість обслуговування). Крім того, спектр Терагерца відкриє шлях для голографічного радіо та надмасивних технологій MIMO.

Мережеві технології вимагають обладнання, а отже, слід стежити за такими великими компаніями, як Ericsson, Samsung, Nokia, Huawei, ZTE, InterDigital, Університет Оулу, SK Telecom, China Mobile, Docomo, AT&T.

Однак такі компанії, як Samsung, Qualcomm, LG, Apple, OPPO, Huawei, META та інші, виробляють пристрої та компоненти у більших масштабах. Серед них Apple і Alphabet Google вже приєдналися до «наступного союзу G».

Наразі Китай пішов на крок далі і запустив перший у світі супутник 6G для терагерцевого зв'язку. Тим не менше, нам залишається ще кілька років, щоб побачити результати 6G в реальному часі, який, як очікується, буде в 100-500 разів швидшим, ніж 5G.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»