Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Свою кваліфікацію з питань запобігання корупції протягом нинішнього року підвищили 60 працівників різних підрозділів Черкаської обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, територіальних представництв центральних органів влади. Навчання проходило в Інституті післядипломної освіти та курсової підготовки національного університету імені Богдана Хмельницького.
Наступного року університет планує запровадити, окрім програми підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції, програму підвищення фахової грамотності голів, депутатів рад територіальних громад, посадових осіб місцевого самоврядування з висвітленням широкого спектра актуальних питань, які виникають у зв’язку із завершенням реформи місцевого самоврядування. Навчальну програму для працівників місцевого самоврядування розробила кандидат політичних наук, старший викладач кафедри державної служби, публічного адміністрування та політології університету Олександра Дем’яненко.
У ході навчання будуть широко висвітлені зокрема правові засади місцевого самоврядування, питання економічного розвитку громад, управління земельними ресурсами, цифрової грамотності.