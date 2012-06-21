Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
На Донеччині правоохоронці перекрили міжрегіональний канал збуту фальсифікованої алкогольної продукції, яку організатори підпільної гуральні поставляли спраглим споживачам навіть за лінією розмежування. Злочинну схему вдалося виявити і припинити її діяльність завдяки спільним зусиллям слідчих ГУ Національної поліції України в Донецькій області, оперативників обласного управління захисту економіки, військовослужбовців Донецько-Луганського регіонального управління Державної прикордонної служби та представників військової прокуратури Об’єднаних сил.
«Під час обшуків у складських приміщеннях та за місцем проживання зловмисників у Костянтинівці та Краматорську правоохоронці вилучили понад 700 тетрапаків алкоголю ємкістю по 10 літрів кожен, більше 85 тисяч пляшок готового для продажу фальсифікату. Крім того, тут виявили гроші, отримані злочинним шляхом – понад 920 тисяч гривень і близько 10 тисяч доларів США, бухгалтерські документи та чорнові записи щодо обсягів реалізованої продукції, місць збуту та одержаних коштів», – повідомили в ГУ НП України в Донецькій області.
Слідство продовжується і зараз слідчі встановлюють всіх причетних до незаконного виготовлення і збуту фальсифікованого алкоголю, які будуть притягнуті до відповідальності у відповідності до відкритого кримінального провадження за ч. 2. ст. 199 та ч. 2. ст. 204 КК України.