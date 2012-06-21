Голландський суд задовольнив клопотання НАК «Нафтогаз України» про арешт частки Газпрому в його голландських дочірніх компаніях, адже він не виконав рішення Стокгольмського арбітражу і не виплатив українській стороні 2,56 мільярда доларів.
«Клопотання було подано для забезпечення права Нафтогазу на отримання від російського монополіста 2,6 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу, ухваленим у лютому 2018 року. Голландський суд задовольнив ці клопотання, однак шість із семи дочірніх компаній Газпрому в Голландії відмовилися співпрацювати із судовими виконавцями. Проте все це ніяк не вплине на арешт», — ідеться в повідомленні прес-служби НАК «Нафтогаз України».
«НАК застосує всі доступні законні засоби й інструменти, щоб домогтися виконання рішення та отримати від Газпрому присуджену суму. На жаль, російська компанія діє несумлінно, не виконуючи ні рішень арбітражу, ні наказів європейських судів інших юрисдикцій», — наголошує очільник вітчизняної компанії Андрій Коболєв.