Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Півроку знадобилося фермерському господарству «Урожай» Роменського району на Сумщині, аби звести сучасний елеватор місткістю 70 тисяч тонн у кукурудзяному еквіваленті.
На новобудові встановлено обладнання виключно українських компаній, зокрема, силоси і транспортне оснащення виробництва «Лубнимаш», що на Полтавщині, автоматизація – одеської «Спецелеваторбуд».
Як і належить, сюди підведена залізнична гілка, що забезпечує належну логістику і відповідні економічні вигоди.