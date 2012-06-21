Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

Ще не так давно красивий і захоплюючий кінний вид спорту був надзвичайно популярним у Харкові, та через низку економічних й організаційних проблем зазнавав останнім часом згасання. І ось днями в обласному центрі у кінному клубі «Nikolo’s Horse Club» знову зазвучало веселе іржання гривастих швидкокопитних, завзяті команди жокеїв та підбадьорливий гамір уболівальників. Тут проходив фестиваль кінного спорту, організований Федерацією кінного спорту Харківської області за підтримки управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради.

Як зазначили організатори, головною його метою стали підвищення іміджу Харкова та об’єднання любителів і професіоналів цього виду спорту, що сягає своїми коренями в далеку історичну минувшину.

Під час фестивалю відбулися дитячі показові виступи та уроки вольтижування для глядачів. А ще палким прихильникам кінного спорту продемонстрували свою майстерність справжні професіонали переможці та призери України Тетяна Вітроаї, Анастасія Логвиненко, Ірина Шевцова та інші. Всі учасники фестивалю отримали дипломи та подарунки, а призерів було нагороджено медалями.

У рамках фестивалю відбулося підписання меморандуму про співпрацю між управлінням інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Харківської міської ради та Федерацією кінного спорту Харківської області.

За словами голови Федерації кінного спорту Харківської області Миколи Безуглого розвиток кінного спорту багато в чому залежить від налагодження державно-приватного партнерства між кінними клубами і владою.

Підписант меморандуму, керівниця профільного управління Вікторія Грецька-Миргородська зазначила, що місто поставило перед собою амбітне завдання відродити олімпійський вид спорту. Першим кроком цього відродження стане розробка програми розвитку кінного спорту та її запровадження у позашкільному навчанні.