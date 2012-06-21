Цього року Міністерство цифрової трансформації планує підключити 3 тисячі сіл до оптичного (фіксованого) інтернету, на що витратить пів мільярда гривень. Щоб розподіл коштів був максимально прозорим та ефективним, Мінцифри створило окремий сайт проєкту «Інтернет-субвенція» — bb.gov.ua. На цьому майданчику триває попередній збір заявок від голів громад. Їх вже оформили 622 громади (це 4066 сіл та понад 12,9 тисячі об’єктів соціальної інфраструктури).

Міністерство просить голів громад активізуватися, щоб не втратити шанс мати оптичний інтернет уже цьогоріч. Адже це не лише спілкування з рідними та друзями, а й розвиток населених пунктів, дистанційна робота чи навчання, що безцінно в умовах пандемії COVID-19.

Проєкт урядової постанови, яка врегульовує порядок та умови надання субвенції, перебуває на розгляді Кабміну. Одразу після його ухвалення відкриється офіційний збір заявок, що триватиме 10 днів. Про початок Мінцифри сповістить громади, які подали попередні заявки.