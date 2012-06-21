Гра між «Тоттенхемом» і «Ліверпулем» у фіналі Ліги чемпіонів почнеться з хвилини мовчання в пам'ять про Хосе Антоніо Рейєса. Про це повідомила прес-служба УЄФА.
Раніше стало відомо, що іспанський футболіст помер в ДТП. Аварія сталася рано вранці на дорозі Севілья-Утрера. Рейєс перебував за кермом автомобіля, який вилетів з траси в кювет.
«УЄФА та європейський футбол глибоко засмучені жахливою новиною про смерть Рейєса», - сказав президент організації Александер Чеферін. Він зазначив, що спортсмен за свою кар'єру завоював безліч трофеїв.
Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів відбудеться в 21:00 за київським часом в Мадриді.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»