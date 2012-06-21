Необхідні роботи на НСК «Олімпійський» виконано на 100%, добігає кінця документальне оформлення, проведено тестування всіх систем. Таким висновком завершилася перевірка готовності комплексу до фіналу Ліги чемпіонів міністра молоді та спорту Ігоря Жданова. Ремонт стадіону тривав близько чотирьох місяців. З державного бюджету спрямували 103 мільйони гривень.
Мінмолодьспорту й УЄФА упродовж усього ремонту здійснювали контроль за виконанням робіт у режимі реального часу. Комплекс складався із капітального ремонту даху, інформаційних мереж стадіону, інженерних мереж енергозабезпечення, мереж водопостачання та водовідведення, налаштування системи пожежогасіння, подачі електроенергії, мереж освітлення арени, електричних мереж, вентиляції, гідроізоляції, благоустрою території стадіону і внутрішніх приміщень тощо.
Система відеоспостереження має 500 камер, які дають чітку картину, що дасть змогу відстежувати всі хуліганські дії та надсилати фотографії до Національної поліції для вжиття відповідних заходів.