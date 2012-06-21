Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким фінансові установи повинні показувати повну вартість кредитів у сумі менше мінімальної зарплатні та терміном до одного місяця.

Про це повідомляє Нацбанк України. Закон набуде чинності через три місяці з дати його публікації.

Також банки та інші небанківські фінансові установи повинні вказувати реальну річну відсоткову ставку за різними кредитами, яка включатиме всі витрати клієнта.

Згідно із законом, заборонено вказувати відсоткові ставки 0% чи 0,01%, адже це призводить до неправильного розуміння вартості кредиту.

Банкам та іншим фінустановам заборонено в односторонньому порядку змінювати умови кредитного договору.

Нацбанк України також встановить вимоги до фінансових компаній розміщувати характеристики кредитних продуктів на сайтах, надаючи таким чином повну та точну інформацію.

Законом також встановлено, що штрафи у випадку прострочення виплат можуть бути 2% від платежу у перший день невиплат та ще 2% за кожен наступний день. Також може бути пеня 1,5% від суми кредиту за кожен день невиплат. Однак максимальна сума штрафів та пені не може перевищувати подвійну суму наданого кредиту.