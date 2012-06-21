Верховна Рада ратифікувала Угоду між Україною та Фінляндією щодо підтримки шкільної реформи. «Фінська загальна середня освіта — одна з провідних у світі. Фінляндія обрала одним із пріоритетів співпраці з Україною саме напрям освіти, оскільки оцінила нашу реформу як надзвичайно прогресивну. Отримаємо 6 мільйонів євро безповоротної допомоги. Гроші підуть насамперед на підвищення кваліфікації вчителів. Також у планах розробка електронних навчальних матеріалів», — пояснила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.
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